Різанина в Сургуті: в мережі показали ліквідованого чоловіка, що напав з ножем на перехожих (відео)

У мережі з'явилося два відео, на кадрах яких видно дії поліцейських після нападу в Сургуті, а також тіло ймовірного нападника.

На першому відео співробітник поліції знаходиться над тілом ліквідованого підозрюваного і передає повідомлення по рації.

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На другому — передбачуваний злочинець вже накритий простирадлом, поруч з ним також працює поліцейський.

Раніше стало відомо, що вранці 19 серпня чоловік почав нападати з ножем на перехожих. Поранення отримали, за останніми даними, семеро людей. Поліція ліквідувала підозрюваного у нападі, так як він чинив опір.