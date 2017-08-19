Різанина в Сургуті: в мережі показали ліквідованого чоловіка, що напав з ножем на перехожих (відео)
15:22, 19 серпня 2017Світ
1336 0
На першому відео співробітник поліції знаходиться над тілом ліквідованого підозрюваного і передає повідомлення по рації.
Раніше стало відомо, що вранці 19 серпня чоловік почав нападати з ножем на перехожих. / voenpro.ru
У мережі з'явилося два відео, на кадрах яких видно дії поліцейських після нападу в Сургуті, а також тіло ймовірного нападника.
На першому відео співробітник поліції знаходиться над тілом ліквідованого підозрюваного і передає повідомлення по рації.
Читайте такожУ Венесуелі в ході штурму в'язниці загинули понад 35 в'язнів
На другому — передбачуваний злочинець вже накритий простирадлом, поруч з ним також працює поліцейський.
Раніше стало відомо, що вранці 19 серпня чоловік почав нападати з ножем на перехожих. Поранення отримали, за останніми даними, семеро людей. Поліція ліквідувала підозрюваного у нападі, так як він чинив опір.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter