"Богемська рапсодія": Стало відомо, хто зіграє Фредді Мерк’юрі та музикантів гурту "Queen" у біографічній стрічці

Стали відомі імена акторів, які зіграють музикантів із легендарного гурту «Queen» у біографічній стрічці «Богемська рапсодія» від режисера Браяна Сінгера ("Люди Ікс", "Підозрілі особи"), пише Rolling Stone.

Зазначається, що фронтмена, легендарного Фредді Мерк’юрі зіграє Рамі Малек, відомий за серіалом "Містер Робот". Барабанщика Роджера Тейлора гратиме Бен Харді ("Люди Ікс: Апокаліпсис"), а гітариста Браяна Мея – Гвілім Лі.

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В проекті також задіяний і архівіст гурту Грег Брукс. Зйомки стартують найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН раніше, актор телесеріалу "Твін Пікс" Джеремі Ліндхольм, який зіграв роль Міккі, заарештований за підозрою у вбивстві.

Ліндхольм відлупцював свою колишню коханку в її будинку. Камери спостереження зафіксували злочин. 41-річний актор бив жінку бейсбольною битою і ногами, потайки пробравшись в її будинок і напавши зі спини.