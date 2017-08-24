Командувача флоту США в Азії звільнили через зіткнення кораблів

Військово-морські сили (ВМС) Сполучених Штатів Америки звільнили командувала Сьомого флоту, дислокованого в Азії, віце-адмірала Джозефа Окоїна.

Про це йдеться у заяві командувача Тихоокеанського флоту США, адмірала Скотта Свіфта, оприлюдненій на веб-сайті американських ВМС у середу, 23 серпня, пише Deutsche Welle.

Місце Окоїна обійняв підвищений до віце-адмірала Філ Соєр, який до того був його заступником.

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Звільнення Окоїна відбулося на тлі чотирьох інцидентів на флоті в Тихому океані цього року, зокрема двох зіткнень, через які загинули та пропали безвісти моряки, зазначає агенція новин AP.

"Кожен з цих чотирьох випадків унікальний, утім, ми не можемо розглядати їх поодинці", - наголошував раніше Свіфт.

Він пообіцяв, що Тихоокеанський флот перегляне свої практики поводження із навігацією, механічними системами та управлінням екіпажем.

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Окоїн очолив Сьомий флот у вересні 2015 року. Від початку поточного року за його командування відбулися ще два менш відомі інциденти. У січні ракетний крейсер USS Antietam сів на мілину біля "домашнього" порту в японській Йокосуці. У травні ще один крейсер, USS Lake Champlain з Третього флоту зіткнувся з південнокорейською рибацькою шхуною.

До Сьомого флоту загалом входять 50-70 суден та субмарин, 140 літаків і близько 20 тисяч моряків.

Як повідомляв УНІАН раніше, ракетний есмінець США USS John S. McCain зіштовхнувся з нафтовим танкером Alnic MC, який ходить під прапором Ліберії. Зіткнення сталося 21 серпня о 06:24 за місцевим часом (00.24 за київським), коли військовий корабель заходив у порт у Сінгапурі.