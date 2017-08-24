У Роттердамі скасували концерт через загрозу теракту
Неподалік від місця проведення був знайдений фургон з іспанськими номерами, у якому знаходилися балони з газом.
У Роттердамі ввечері 23 серпня скасували концерт американського гурту Allah-Las через інформацію про загрозу теракту, пише Медуза з посиланням на Associated Press.
У поліції заявили, що після обговорення з організаторами вирішили скасувати концерт. Відвідувачі були евакуйовані.
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Мер Роттердама Ахмед Абуталеб повідомив, що концерт скасували після отримання інформації від іспанської поліції.
Неподалік від місця проведення був знайдений фургон з іспанськими номерами, в якому знаходилися балони з газом, повідомив Абуталеб. Водій був затриманий.
Чи пов'язано було попередження від Іспанії з цим фургоном, поки не уточнюється.
Концерт був скасований через кілька днів після терактів в іспанському регіоні Каталонія, де діяла, на думку місцевої поліції, ісламістська терористична осередок.