Мартін Скорсезе стане продюсером нового фільму про Джокера з Джаредом Лето

Актори Джаред Лето і Марго Роббі зіграють у фільмі про Джокера і Харлі Квінн, повідомляє Variety.

Назва картини, над якою працює студія Warner Bros., поки не розкривається. У режисерські крісла запрошені Гленн Фікарра і Джон Рекуа, відомі по стрічці «Ця безглузда любов» і серіалом «Це ми». Переговори з ними знаходяться на фінальній стадії.

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Лето і Роббі вже з'являлися в образах Джокера і Харлі Квінн – у фільмі «Загін самогубців» (2016) про команду суперлиходіїв.

Фікарра і Рекуа вже працювали з Роббі. Актриса зіграла у них в картині «Фокус», де також знімався Уілл Сміт.

Мартін Скорсезе став одним з продюсерів фільму про становлення Джокера.