Поліція звільнила заручників у ресторані в США - ЗМІ

Поліція звільнила відвідувачів ресторану Virginia's в місті Чарльстон у США, яких протягом кількох годин тримав у заручниках співробітник закладу.

Про це повідомляє місцеве видання The Post and Courier з посиланням на поліцію, передає РБК.

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Усі заручники зараз знаходяться в безпеці, сказали в правоохоронних органах.

У поліції також повідомили, що в результаті нападу співробітника на відвідувачів ресторану померла людина, сам нападник перебуває в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, озброєний злочинець захопив у заручники відвідувачів ресторану в місті Чарльстон (штат Південна Кароліна) у США. Повідомлялося, що невідомий чоловік зі зброєю, одягнений як працівник кухні, замкнув вхідні двері і оголосив себе "новим королем Чарльстона".