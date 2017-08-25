З'явилися фото і відео з місця падіння пасажирського автобуса в Чорне море, жертв уже 16
Пошукова операція триває. Вдалося врятувати 24 людини, що знаходилися в автобусі на момент падіння в море.
Кількість жертв в результаті падіння автобуса, який перевозив робітників ТОВ "Інтер-Строй" в селищі Хвиля в Краснодарському краї, зросла до 16 осіб, пишуть "РИА Новости" з посиланням на Головне управління МНС по Краснодарському краю.
25 серпня в Чорне море впав автобус з росіянами. За попередньою інформацією, автобус впав з чотириметрової висоти. Основна версія аварії - порушення правил дорожнього руху.
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За даними російських ЗМІ, в автобусі знаходилося до 40 осіб, пошукова операція триває. Вдалося врятувати 24 людини, що знаходилися в автобусі на момент падіння в море.
На місці ДТП з автобусом на Кубані працюють понад 80 рятувальників.