Мер Венеції: поліція стрілятиме в кожного за вигук "Аллах Акбар"

Мер Венеції Луїджі Бруньяро заявив, що поліція буде стріляти без попередження в кожного, хто на площі Сан Марко буде кричати "Аллах Акбар". Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Veneziatoday.it.

"Венеція є єдиним містом в Європі, в якому було заарештовано всього лише чотирьох терористів. Вони хотіли підірвати міст Ріальто, заявляючи, що хотіли зустрітися з Аллахом. Ми відправимо їх прямо до Аллаха без підриву мосту. Якщо хтось вигукне" Аллах Акбар " на площі святого Марка, то ми відправимо їх туди ", - сказав мер Венеції.

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В Італії неоднозначно розцінили заяву мера Венеції.

Видання The Times повідомляє, що після такого виступу на конференції в Ріміні, мер Флоренції Даріо Нарделлі підбіг до Бруньяро, вигукуючи "Аллах Ахбар!" і сміючись. Пізніше в своєму Facebook він вибачився за такий жарт, написавши: "Я не мав наміру образити когось, і тим більше мусульманську громаду".

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Андреа Гнассі, мер міста Ріміні (регіон Емілія-Романья), теж відреагував на слова Бруньяро, заявивши: "Я б рекомендував всім з Романьї не співати" Моя Романья "на площі Святого Марка, тому що ти ніколи не знаєш .... я не впевнений, чи повністю я зрозумів мова Бруньяро, тому що половина її була на венеціанському діалекті ".

Нагадаємо, що в березні поліція Венеції заарештувала трьох вихідців з Косово і затримала одного неповнолітнього за підозрою в підготовці теракту.

Затриманих підозрюють в підготовці теракту на мосту Ріальто, який є символом Венеції.