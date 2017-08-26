Іракські військові звільнили ще одне місто від терористів ІДІЛ
Таль-Афар був одним з останніх оплотів терористів "Ісламської держави" в Іраку.
У суботу, 26 серпня, іракські військові звільнили місто Таль-Афар від бойовиків терористичного угрупування Ісламська держава, повідомляє Новое время з посиланням на телеканал Al-Arabia.
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"Військові досягли центру міста та підняли прапор Іраку на цитаделі Османської імперії XVI століття", - йдеться у повідомленні.
За словами представників Збройних сил, на північній околиці міста поки тривають сутички, і військові зайняті остаточним придушенням опору всередині міста.
Зазначається, що Таль-Афар є одним з останніх оплотів ІДІЛ в країні.
Нагадаємо, про початок наступу на Таль-Афар було оголошено шість днів тому. За інформацією США та військових командирів Іраку, в місті залишалися близько 2 тисяч бойовиків.
Раніше повідомлялося, що Ірак попросив міжнародне співтовариство допомогти в пошуку і фіксування докази злочину, які скоїли бойовики ІДІЛ.