ІД взяла відповідальність за теракт із мачете в Брюсселі

«Ісламська держава» взяла відповідальність за теракт, при якому чоловік із мачете напав на військовий патруль в центрі Брюсселя, передає Reuters.

Цю інформацію підтверджує і організація SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом діяльності бойовиків.

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І Reuters, і SITE посилаються на агентство Amaq, яке співпрацює з терористичним угрупуванням ІД.

Увечері 25 серпня чоловік з криком «Аллах акбар» накинувся з мачете на військовий патруль в центрі Брюсселя. Постраждали дві людини.

Нападник помер від поранень, отриманих від вогню у відповідь військових. Влада Бельгії кваліфікували атаку як теракт.