ІД взяла відповідальність за теракт із мачете в Брюсселі
00:57, 27 серпня 2017Світ
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«Ісламська держава» взяла відповідальність за теракт, при якому чоловік із мачете напав на військовий патруль в центрі Брюсселя.
Нападник помер від поранень, отриманих від вогню у відповідь військових / фото twitter.com/guyelster
«Ісламська держава» взяла відповідальність за теракт, при якому чоловік із мачете напав на військовий патруль в центрі Брюсселя, передає Reuters.
Цю інформацію підтверджує і організація SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом діяльності бойовиків.
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І Reuters, і SITE посилаються на агентство Amaq, яке співпрацює з терористичним угрупуванням ІД.
Увечері 25 серпня чоловік з криком «Аллах акбар» накинувся з мачете на військовий патруль в центрі Брюсселя. Постраждали дві людини.
Нападник помер від поранень, отриманих від вогню у відповідь військових. Влада Бельгії кваліфікували атаку як теракт.
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