У Цукерберга народилася друга донька: засновник Facebook написав зворушливого листа

У засновника соцмережі Facebook Марка Цукрберга народилася друга донька, яку назвали Август.

Про це Цукерберг повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Шановна Август! Ласкаво просимо в світ! Твоїй мамі і мені дуже цікаво побачити, якою ти станеш. Коли народилася твоя сестра, ми написали листа про світ, у якому вона і ти тепер зростаєте - це світ з кращою освітою, меншою кількістю хвороб, більш міцними зв’язками між людьми та більшою рівністю. Ми написали, що з усіма досягненнями у науці та техніці ваше покоління повинно жити значно кращим життям, ніж у нас, і ми зобов'язані виконати нашу роль, щоб це сталося. Хоча заголовки часто фокусуються на тому, що це не так, ми все ще вважаємо, що ці позитивні тенденції переможуть. Ми оптимістичні щодо вашого покоління та майбутнього», – йдеться у листі засновника соцмережі до новонародженої.

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«Август, ми дуже любимо тебе, і ми так схвильовані, що підемо у цю пригоду з тобою. Ми бажаємо тобі життя з радістю, любов'ю та тією самою надією, яку ти нам даєш», – зворушливо резюмував Цукерберг.

Зазначимо, що перша донька Макс у Цукерберга і його дружини Чан народилася 1 грудня 2015 року.