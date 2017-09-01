Молдова депортувала делегацію РФ, яка їхала в Придністров’я

Так зване «МЗС Придністров'я» повідомило, що в аеропорту Кишинева співробітники Прикордонної поліції заборонили в'їзд на територію Молдови членам делегації з Росії та Південної Осетії, які прямували в Придністров'ї, повідомляє "NewsMaker".

У повідомленні йдеться, що депортували президента колегії військових експертів Росії, почесного голову Загальноросійського союзу кадетських об'єднань «Відкрита Співдружність суворовців, нахімовців і кадетів Росії» Олександра Владімірова, членів делегації Південної Осетії на чолі з керівником адміністрації глави Південної Осетії Ігорем Козаєвих, помічником виконавчого директора правління фонду «Русский мир» Всеволодом Желєзновим.

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У невизнаній республіці такі дії Кишинева назвали "фільтрацією "зарубіжних гостей».

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що виведення російських військових з Придністров'я ініціюють ті, хто хоче війни РФ з Україною і Молдовою.

«Я не думаю, що можна передрікати війну. Ніхто цього не хоче, крім тих, хто водив рукою представників молдовського уряду, коли вони писали ноту про необхідність вивести наших військовослужбовців з Придністров'я. Ті, хто це підказав молдовському уряду, вони хочуть війни між нами і Україною, між нами і Молдовою», - вважає Лавров.