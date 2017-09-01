Виведення російських військових з Придністров'я хочуть ті, хто прагне війни РФ з Україною і Молдовою - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що виведення російських військових з Придністров'я ініціюють ті, хто хоче війни РФ з Україною і Молдовою. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав під час спілкування зі студентами МДІМВ.

«Я не думаю, що можна передрікати війну. Ніхто цього не хоче, крім тих, хто водив рукою представників молдовського уряду, коли вони писали ноту про необхідність вивести наших військовослужбовців з Придністров'я. Ті, хто це підказав молдовському уряду, вони хочуть війни між нами і Україною, між нами і Молдовою», - вважає Лавров.

За словами Лаврова, ті люди, які підказують Молдові такі дії, «гальмують роботу формату 5+2». «Їм не потрібне врегулювання, їм потрібно щось зробити неприємне для РФ, підсунути чергову якусь кризову ситуацію», - впевнений Лавров. За його словами, це «лінія на стримування Росії».

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Як заявив Лавров, російські військовослужбовці перебувають у Придністров'ї на основі угод, укладених невдовзі після того, як гарячу фазу конфлікту на початку 90-х років «вдалося погасити завдяки російській армії».

Він підкреслив, що російські військовослужбовці підуть, «як тільки будуть створені умови».

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз заявила, що Україна підтримає Молдову в питанні виведення російських військ з Придністров'я.

«Україна підтримає ініціативу Республіки Молдова позбавити російську так звану миротворчу місію в ПМР підстав для перебування на молдовській території. Вчергове підкреслюю, ми маємо задіяти всі міжнародні механізми для того, щоб військовий окупаційний контингент РФ було повністю виведено з Молдови», - сказала Фриз.

Вона додала, що Україна вітає заяву представника Молдови при ООН Віктора Морару про розгляд на 72-й сесії Генеральної асамблеї питання про виведення російських військових з Придністров'я.

За словами Фриз, Україна готова забезпечити повну підтримку молдовським партнерам.

У липні парламент Молдови прийняв заяву з вимогою вивести російські війська з території країни.

На початку травня Конституційний суд Молдови визнав, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету.

Росія окупувала частину Молдови 25 років тому.