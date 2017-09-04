Мадонна показала свій новий замок і поділилася планами майбутнього життя в Португалії (фото, відео)

Співачка Мадонна оселилася в Лісабоні, про що повідомила на своїй instagram-сторінці. А також проанонсувала: в Лісабоні буде працювати над новим фільмом і музикою.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 59-річна співачка збирається переїхати в Португалію заради свого молодшого сина Девіда Банди. Хлопчика прийняли вчитися в молодіжну академію футбольного клубу «Бенфіка», і майже вся родина збирається влаштуватися в Лісабоні.

У червні співачка придбала будинок (а вірніше, палац) у португальській столиці за більш ніж мільйон доларів, що підтверджують і місцеві ЗМІ. Діти Мадонни – Девід, 11-річна Мерсі Джеймс і 4-літні Стелла і Естер - будуть вчитися в престижному французькому ліцеї (вартість навчання в ньому становить 38,5 тисяч доларів в рік).