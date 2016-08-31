Президенту Бразилії оголосили імпічмент

Після декількох годин голосування бразильські сенатори остаточно позбавили президентських повноважень тимчасово відсторонену главу держави Ділму Руссефф, повідомляє РБК.

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Відзначається, що з 81 сенатора 61 підтримав звинувачення в бюджетних махінаціях, на яких будувався процес імпічменту. Для ефективного відсторонення президента від влади потрібно не менше двох третин голосів сенаторів (тобто, як мінімум 54 голоси).

При іншому розвитку подій президентські повноваження Руссефф спливали б 31 грудня 2018 року. Тепер до кінця цього терміну Бразилію очолить віце-президент Мішель Темер.

Процес імпічменту Руссефф стартував у грудні 2015 року.