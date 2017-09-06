У передмісті Парижа виявили вибухівку "мати Сатани"

У середу під час обшуку в порожній квартирі в комуні Вільжюіф на південь від Парижа поліція виявила вибухівку та компоненти для її виготовлення. Були затримані дві людини. Про це з посиланням на джерела в поліції пише Reuters.

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Близьке до розслідування джерело також повідомило, що виявлені компоненти можуть використовуватися для створення вибухівки "мати Сатани" (пероксиду ацетону).

"Мати Сатани" - це проста у використанні, але дуже нестійка вибухівка. Вона використовувалася терористами в кількох нападах у Західній Європі в останні роки, в тому числі в Манчестері в травні, в Брюсселі в 2016 році і в Парижі – в 2015 році.