Путін може дати Лукашенку в борг ще $500 мільйонів

Росія розглядає можливість виділення додаткового кредиту Білорусі в розмірі 500 млн. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав під час зустрічі з працівниками Тверського вагонобудівного заводу.

«Зараз ми розглядаємо можливість виділення додатково ще 500 млн. дол. Кредитне навантаження на Білоруську державу стає загрозливим», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що з 2004 року РФ виділила Білорусі за міждержавними кредитами більш як 3 млрд. дол.

«Ми продовжуємо та продовжуватимемо співпрацю. Тим більше що в нас передбачено додаткові транші. Щоправда, це додаткові кредити на підтримку самого бюджету», - сказав В.ПУТІН.

Відповідаючи на пропозиції представника заводу виділити Казахстану, Україні, Білорусі цільовий кредит для закупівлі вагонів, В.ПУТІН сказав: «Це один з варіантів для збільшення замовлень на підприємстві».