Будівництвом Nord Stream керують колишні агенти КДБ і Штазі, застосовуючи тиск на найвищому рівні - журналіст

Будівництвом газопроводу Nord Stream та популяризацією цього проекту займалися і надалі займаються колишні агенти КДБ і Штазі (спецслужби Німецької Демократичної Республіки). Вони корумпували і шантажували найважливіших політиків Швеції, Фінляндії, Німеччини і Данії, щоб отримати відповідні повноваження. Пише про це данський журналіст-розслідувач Єнс Говсгаард (Jens Høvsgaard) у своїй книжці «Spionerne der kom ind med varmen» («Шпигуни прийшли зі спекою»), передає Polskie Radio.

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Автор книжки відзначив, що нинішній директор Nord Stream Маттіас Варніґ був агентом Штазі в НДР і секретним агентом у Західній Німеччині. Владімір Путін, який повністю контролює Газпром, є колишнім агентом КДБ. «Ці два джентльмени – давні знайомі, які разом працювали в Дрездені під час „холодної війни”. Коли їм був потрібний дозвіл на будівництво газопроводу Nord Stream ще 2009 року, вони завербували колишніх колег і використали кілька шпигунських методів, щоб чинити тиск і шантажувати політиків і державних службовців у країнах, які беруть участь у цьому проекті», – заявив Єнс Говсгаард.

Журналіст нагадав, що колишні агенти КДБ, так звані силовики, і тепер займають чільні посади в адміністрації Путіна і у Газпромі. П’ять із шести очільників Газпрому були шпигунами КДБ. Єнс Говсгаард також наголосив, що попри зміну ситуації в світі порівняно з 2009 роком, путінська система залишається такою, як колись, вона не змінюється. Тому Nord Stream і Газпром надалі використовують погрози проти урядів і обдаровують декого щедрими пожертвами, щоб здобути дозвіл на спорудження чергової гілки газопроводу. «Із західної перспективи 2009 року Путін і Росія були звичайними партнерами. Коли такі країни, як Польща й Україна або країни Балтії постійно попереджали решту Європи про наміри Путіна, що використовує газ як політичну зброю, небагато західних лідерів брало це до уваги», – сказав журналіст.

У своїй книжці він оприлюднив дані, отримані з дипломатичних каналів, і документи, які свідчать про наслідки згоди на російський проект. «Для таких країн, як Данія, доступ данських компаній до російського ринку був важливішим, ніж стабільність України. Сьогодні політики краще усвідомлюють цю проблему, але як відмовити Путінові, коли вони мали з ним спільні ділові справи ще 2010 року? Це проблема», – зазначив Єнс Говсгаард.

Данський журналіст вважає, що колишні агенти КДБ і Штазі, у співпраці з екс-канцлером Німеччини Ґергардом Шредером, мають доступ до осіб, які приймають рішення в Данії, Швеції і Фінляндії, і використовують ці контакти.

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