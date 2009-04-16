Річна інфляція в зоні євро зменшилася до 0,6%

У березні 2009 року річна інфляція (березень до березня) в зоні євро становила 0,6%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,3%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті. (У лютому 2009 року річна інфляція в зоні євро становила 1,2%, в ЄС-27 – 1,7% - УНІАН).

Порівняно з лютим, у березні-2009 було зареєстровано інфляцію в єврозоні в 0,4%, в ЄС-27 - в 0,3%.

У березні 2009 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (-0,7%), Португалії (-0,6%), а також Люксембургу (-0,3%).

Найбільша річна інфляція у березні 2009 року була зафіксована в Латвії (7,9%), Литві (7,4%) та Румунії (6,7%).