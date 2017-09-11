Дружина голлівудського актора зізналася, що чоловік "топить горе" в оковитій через втрату дитини

Зірка фільмів "Август Раш" і "Матч Поінт", а також серіалу "Тюдори" Джонатан Різ Майєрс і його дружина, азіатська актриса Мара Лейн, втратили дитину.

Лейн повідомила про викидень на своїй сторінці в соцмережах, пояснивши, крім цього, недавній інцидент із її чоловіком - він був помічений в аеропорту в стані алкогольного сп'яніння, пише Hello.

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"Нас переповнює печаль, але ми змушені повідомити, що втратили дитину, яку дуже чекали (особливо Джонатан, тому він прийняв трагедію так близько до серця). Важко переживати все це, особливо враховуючи минулі проблеми мого чоловіка. Спасибі всім рідним і друзям за підтримку. А ті, хто сфотографував мого чоловіка, і хто сприймає його лише як людину, яка бореться з вродженим хронічним алкоголізмом, а не актора, що вміє власні проблеми перетворювати в мистецтво, той погано його знає і явно не правий. Але ми прощаємо. Йому вже допомогли лікарі, а хто допоможе вам?", - написала про другу вагітність Мара, яка 15 грудня 2016 року народила Майєрсу первістка - сина, якого назвали незвичайним ім'ям Вулф. Мара народжувала не в лікарні, а вдома за допомогою акушерки.