КНДР звинуватила Південну Корею у зазіханні на свою територію

Північна Корея звинуватила Південну Корею в організації військової провокації на кордоні між двома країнами.

Як повідомляє “Лента.ру” з посиланням на AFP, південнокорейські військові нібито переставили прикордонний стовп, зазіхнувши на територію КНДР.

Як передає Центральне корейське новинне агентство (KCNA), "віроломна провокація була здійснена в той час, коли конфронтація між півднем і північчю досягла своєї межі. Це підступний злочин серйозно дратує бійців Корейської народної армії і викликає їх обурення".

КНДР зажадала від Південної Кореї негайно повернути стовп на колишнє місце, погрожуючи інакше вдатися до "необхідних заходів самооборони". При цьому, за словами північнокорейського інформагентства, вся відповідальність за можливі наслідки лежатиме на "південнокорейських підбурювачах".

У відповідь на засудження Радою безпеки ООН військових випробувань нової ракети у квітні, Північна Корея вже погрожувала оголошенням війни в тому разі, якщо проти неї будуть запроваджені нові економічні санкції. Офіційний Пхеньян також оголосив про відновлення своєї ядерної програми і вислав з ядерних об`єктів інспекторів МАГАТЕ.