Ердоган пригрозив Іракському Курдистану голодом у разі проголошення незалежності

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що якщо іракський Курдистан проголосить незалежність після референдуму, що пройшов у понеділок, то його мешканцям загрожує голод, повідомляє Бі-бі-сі.

Ердоган звинуватив лідера Іракського Курдистану Масуда Барзані у "підступності", яка, на думку турецького президента, виразилася у проведенні голосування, незважаючи на заперечення міжнародного співтовариства. За словами турецького президента, референдум про незалежність Курдистану "підтримав лише Ізраїль".

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Раніше президент Туреччини не виключив того, що Анкара перекриє трубопровід, який перекачує у порт Джейхан нафту з території Іракського Курдистану. Також Ердоган заявив, що Анкара може перестати пропускати вантажівки з іракською нафтою через кордон із Туреччиною.

Влада Туреччини побоюється, що референдум про незалежність Іракського Курдистану підігріє сепаратистські настрої серед турецьких курдів.

Результати голосування, що відбулося 25 вересня, ще не оголошені, однак, згідно з прогнозами, більшість учасників голосування висловилися за незалежність Курдистану.

Лідери іракських курдів підкреслювали, що не мають наміру негайно проголошувати незалежність Курдистану навіть у разі відповідного результату референдуму.

Вони мають намір розглядати волевиявлення курдів як мандат для переговорів про створення курдської держави з урядом Іраку і з сусідніми країнами.

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Абаді назвав референдум незаконним і неконституційним.

Як повідомляв УНІАН, Ірак і Туреччина проводять спільні військові навчання після курдського референдуму.