Стрілянина у Лас-Вегасі: поранено 24 людини, двоє загинули, злочинця нейтралізовано

10:12, 02 жовтня 2017
Світ
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Після того, як на фестивалі кантрі-музики почулися автоматні черги, люди почали тікати.

Мандалай Бей / Рейтер

У лікарні Лас-Вегаса надійшли 24 поранених в результаті стрілянини, що відбулася у розважальному центрі Mandalay Bay Resort and Casino. Ще дві людини отримали смертельні поранення, передає Reuters.

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Поліція Лас-Вегаса вже повідомила, що злочинця нейтралізовано. Він відкрив стрілянину з автомата на фестивалі кантрі-музики.

Як повідомляв УНІАН, раніше на місце інциденту був направлений спецназ.

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