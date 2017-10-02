Стрілянина у Лас-Вегасі: поранено 24 людини, двоє загинули, злочинця нейтралізовано

У лікарні Лас-Вегаса надійшли 24 поранених в результаті стрілянини, що відбулася у розважальному центрі Mandalay Bay Resort and Casino. Ще дві людини отримали смертельні поранення, передає Reuters.

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Поліція Лас-Вегаса вже повідомила, що злочинця нейтралізовано. Він відкрив стрілянину з автомата на фестивалі кантрі-музики.

Як повідомляв УНІАН, раніше на місце інциденту був направлений спецназ.