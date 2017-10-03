Віце-президент CBS втратила роботу через свій пост про жертв розстрілу у Лас-Вегасі

Керівництво компанії CBS звільнило віце-президента за висловлювання на адресу загиблих у Лас-Вегасі прихильників Республіканської партії, передає РБК з посиланням на The Washington Post.

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Віце-президент і старший юридичний консультант CBS Хейлі Гефтман-Голд після масового вбивства в Лас-Вегасі заявила, що їй не шкода загиблих там «республіканських зброярів». У своєму Facebook віце-президент також написала, що у неї немає надії на те, що республіканці що-небудь змінять у своїй позиції щодо вільного носіння зброї, тому що вони цього не зробили, "коли вбивали дітей". Тим самим Гефтман-Голд нагадала про події 2012 року, коли в результаті стрілянини в початковій школі "Ненсі Хук" загинули 28 дітей.

СВЅ назвала слова Гефтман-Голд абсолютно неприйнятними. «Ця співробітниця, пропрацювавши з нами близько року, порушила наші стандарти. Більше вона не працює на CBS», - сказано в заяві компанії. Там також відзначили, що співчувають всім жертвам вбивства в Лас-Вегасі.

Гефтман-Голд пізніше вибачилася за своє «ганебне» повідомлення і сказала, що важливе кожне людське життя, перерване в результаті нападу.

В результаті стрілянини, яку влаштував у Лас-Вегасі Стівен Педдок, загинули 59 осіб, поранення отримали понад 500. Мотиви стрілка досі не відомі, оскільки він встиг покінчити з собою ще до прибуття спецназу.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, батько Педдока - Хоскінс Педдок, який у 1969 році увійшов до списку найбільш розшукуваних злочинців ФБР. Цей статус Педдок-старший набув після того, як втік з в'язниці, де відбував 20-річний термін за серію пограбувань банків. У ФБР описували Бенджаміна Педдока як «діагностованого психопата» з можливими суїцидальними нахилами.