Стрілець із Лас-Вегаса планував й інші атаки - ЗМІ

Слідчі вважають, що 64-річний Стівен Педдок, який застрелив 58 осіб на музичному фестивалі в Лас-Вегасі, міг планувати й інші атаки. Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, в серпні цього року чоловік зняв кімнату в чиказькому готелі, вікна якого виходили на сцену музичного фестивалю Lollapalooza, а в кінці вересня він орендував номер в одному з районів Лас-Вегаса — також з видом на сцену іншого фестивалю.

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Джерело також розповіло агентству, що слідчі підозрюють Педдока у намірі підірвати автомобіль. Інших подробиць не повідомляється.

Раніше поліція повідомила, що у стрілка з Лас-Вегаса знайшли 47 одиниць зброї.

У ніч на 2 жовтня Педдок відкрив стрілянину зі свого номера в готелі по натовпу відвідувачів фестивалю кантрі-музики «Route 91» в Лас-Вегасі. В результаті події загинули 59 осіб і 527 постраждали.