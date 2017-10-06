Стрілець із Лас-Вегаса планував й інші атаки - ЗМІ
У серпні цього року чоловік зняв кімнату в чиказькому готелі, вікна якого виходили на сцену музичного фестивалю Lollapalooza, а в кінці вересня він орендував номер в одному з районів Лас-Вегаса — також з видом на сцену іншого фестивалю.
Слідчі вважають, що 64-річний Стівен Педдок, який застрелив 58 осіб на музичному фестивалі в Лас-Вегасі, міг планувати й інші атаки. Про це повідомляє Associated Press.
Зокрема, в серпні цього року чоловік зняв кімнату в чиказькому готелі, вікна якого виходили на сцену музичного фестивалю Lollapalooza, а в кінці вересня він орендував номер в одному з районів Лас-Вегаса — також з видом на сцену іншого фестивалю.
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Джерело також розповіло агентству, що слідчі підозрюють Педдока у намірі підірвати автомобіль. Інших подробиць не повідомляється.
Раніше поліція повідомила, що у стрілка з Лас-Вегаса знайшли 47 одиниць зброї.
У ніч на 2 жовтня Педдок відкрив стрілянину зі свого номера в готелі по натовпу відвідувачів фестивалю кантрі-музики «Route 91» в Лас-Вегасі. В результаті події загинули 59 осіб і 527 постраждали.