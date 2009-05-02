Корабель НАТО захопив піратів
10:12, 02 травня 2009Світ
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Полонили і роззброїли
Португальським морякам з військового судна Corte-Real, що входить до складу угруповання кораблів НАТО в Аденській затоці, вдалося полонити і роззброїти 19 піратів, що намагалися захопити норвезький танкер MV Kition.
Як передає Газета.ru, після тривалого переслідування пірати здалися португальцям без опору. На борту їх човна був знайдений майже кілограм вибухівки.
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