Корабель НАТО захопив піратів

Португальським морякам з військового судна Corte-Real, що входить до складу угруповання кораблів НАТО в Аденській затоці, вдалося полонити і роззброїти 19 піратів, що намагалися захопити норвезький танкер MV Kition.

Як передає Газета.ru, після тривалого переслідування пірати здалися португальцям без опору. На борту їх човна був знайдений майже кілограм вибухівки.