Королева Єлизавета ІІ отримала матеріальну допомогу від ЄС

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ отримала матеріальну допомогу від Європейського союзу, передає 5 канал.

Торік з аграрного бюджету ЄС їй виділили 530 тисяч євро на підтримку королівських ферм та лісів. Не відстають від королеви-матері й інші венценосні особи: старший син Єлизавети - Чарльз принц Уельський - отримав 180 тисяч євро, а герцог Вестмінстерський - 540 тисяч євро. Аграрний бюджет Євросоюзу становить 55 мільярдів: найбільші суми з нього отримують королівські особи та транснаціональні компанії.