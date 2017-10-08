У Гані стався потужний вибух на газовій станції, є жертви (відео)
Перелякані жителі тікали від пожежі, яка піднялася гігантською вогняною кулею високо в небо над містом.
У суботу ввечері в столиці африканської держави Гана – Аккрі - вибухнула станція зрідження природного газу, що призвело до загибелі невідомої поки кількості людей.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на урядового чиновника.
"На жаль, є ряд випадків зі смертельним результатом, і ми зараз працюємо над тим, щоб встановити точну кількість загиблих", - сказав він.
За словами джерела, полум'я значною мірою вдалося приборкати, а вся зона вибуху контролюється близько 200 поліцейськими.
Вибух стався о 19:30 за місцевим часом на державній станції зрідження природного газу GOIL і швидко поширився на автозаправну станцію Total, яка знаходиться на протилежному боці вулиці, розповів очевидець події.
Перелякані жителі в жаху тікали від пожежі, яка піднялася гігантською вогняною кулею високо в небо над містом. На приборкання пожежі прибули шість пожежних машин і кілька карет швидкої допомоги.