Латвія отримала від Великої Британії 65 бойових розвідувальних бронемашин

Національні збройні сили Латвії (НЗС) отримали від Великої Британії 65 бойових розвідувальних бронемашин у рамках підписаної три роки тому угоди.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеве новинне агентство LETA, яке посилається на міністерство оборони республіки.

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Зазначається, що проект механізації піхотної бригади сухопутних сил НЗС поділено на кілька етапів. У його рамках у цілому планується поставити 123 одиниці старої бронетехніки з Великої Британії. Перші бронемашини були доставлені в республіку у 2015 році.

Угоду про закупівлю 123 старих бронетранспортерів у Великої Британії, які будуть доставлені до 2020 року, Латвія підписала у 2014 році.