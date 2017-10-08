У Китаї за останні п'ять років за корупцію покарали понад мільйон чиновників з правлячої партії

У Китаї за останні п'ять років було покарано 1 мільйон 300 тисяч чиновників, викритих у корупції. Усі вони - члени правлячої партії. Про це в неділю, 8 жовтня, повідомила Центральна комісія Комуністичної партії Китаю з перевірки дисципліни, передає “Радіо Свобода”.

Серед покараних 650 тисяч осіб були чиновниками на рівні сіл та селищ. Їх засудили за дрібні корупційні злочини. Якого саме покаранням зазнали порушники, не уточнюється.

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«З листопада 2012 року наглядові органи Китайської Народної Республіки перевірили також 155 тисяч партійних організацій в країні, виявивши 65 тисяч підозрілих випадків для подальшого розслідування», - йдеться в заяві комісії.