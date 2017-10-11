Американські ЗМІ розповіли, як Facebook допоміг російській агресії проти України

Російські оперативники інформаційної війни використовували технологію, яка дозволяла прибрати українських користувачів з Facebook, і позбавити російських пропагандистів конкуренції в інформаційному просторі під час вторгнення до сусідньої держави. Про це сказала ведуча MSNBC з посиланням на інформацію видання The Daily Beast, передає "Голос Америки".

Читайте такожСкандал з політичною рекламою похитнув репутацію Facebook - FTЯк повідомляє MSNBC, технологія полягала в тому, що росіяни знаходили українських активістів, які захищали позицію України в російсько-українському конфлікті, переходили на повідомлення в Facebook цих осіб і натискали "поскаржитись на допис". Яким би не було це повідомлення, або фото, вони стверджували, що це порнографія, або інша категорія дописів, які Facebook має усувати.

Ведуча прирівняла таку тактику до ситуації, коли один сусід скаржиться в поліцію на іншого просто, щоб завдати сусідові прикрість у вигляді візиту поліції хоча той нічого поганого не робив.

Однак, в ситуації з Росією, масштаб був інший. За державної підтримки Росії, такі скарги надсилались сотні разів проти кожного з дописів українських активістів, що призводило до заборони їх доступу до ресурсу, повідомила ведуча.

"Таким чином, Facebook допомагав російському уряду заглушити голоси опозиції до Росії в той час, як Росія проводила вторгнення", - йдеться в сюжеті.

Заступник помічника держсекретаря США з стратегічних цифрових технологій Мойра Вейлан, коментуючи сюжет MSNBC, зазначила, що така пропагандистська технологія дісно використовувалася. "Це - 100% правда. Багато з нас в Державному департаменті намагались допомогти колегам в Україні, Грузії та в інших місцях. Facebook просто не був відповідальним", - написала вона.

Раніше Марк Цукерберг визнав, що дарма відкидав можливість використання соцмережі в політичних цілях протягом американських виборів. "Називати їх (припущення про вплив дезінформації у Facebook на результати президентських виборів у США) божевільними було зневажливо, і я шкодую через це. Це питання надто важливе, щоб ним зневажати", - сказав Цукерберг.