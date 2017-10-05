У Сенаті США схвалили висновки розвідки про втручання Росії у вибори в 2016 році

09:40, 05 жовтня 2017
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Голова комітету зазначив, що питання про змову між росіянами та командою Трампа все ще залишається відкритим.

Комітет з розвідки Сенату США / REUTERS

Комітет з розвідки Сенату США в значній мірі схвалив висновки американської розвідки про те, що Росія прагнула вплинути на вибори в США у 2016 році, здійснюючи хакерські атаки та кампанію впливу. Про це повідомляє Washington Post, передає Європейська правда.

Комітет з розвідки закликав до "жорсткішого всебічного підходу", щоб таке не повторилося на майбутніх виборах у США.

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"Між членами та працівниками (комітету - Ред.) існує консенсус - ми довіряємо висновкам розвідки", - заявив на прес-конференції в середу сенатор Річард Бурр, який очолює комітет, посилаючись на оцінку розвідувального співтовариства про те, що за зломом серверів Демократичної партії США та електронної пошти глави кампанії Гілларі Клінтон стоїть Росія, і те, що РФ намагалися вплинути на громадську думку, оприлюднюючи неправдиву інформацію, більшу частину - через підроблені облікові записи у соціальних мережах.

За словами Бурра, розслідування ще не завершено.

Бурр також зазначив, що "питання про змову (між росіянами та командою Трампа на час передвиборчої кампанії - Ред.) все ще залишається відкритим" і не буде вирішено до завершення роботи Комітету.

Повідомляється, що Комітет провів інтерв'ю з більш ніж 100 людьми та переглянув понад 100 000 документів, багато з яких були надані розвідкою, внутрішнім оточенням президента Трампа та колишніми членами адміністрації Обами.

Як повідомляв УНІАН, глава ЦРУ взяв під особистий контроль "російську справу" Трампа.

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Теги: #Зв'язки Трампа з Росією