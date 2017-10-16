Пучдемон запропонував Рахою провести зустріч для обговорення ситуації в Каталонії - ЗМІ

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон написав прем'єр-міністру Іспанії Маріано Рахою лист, в якому запропонував зустрітися протягом двох місяців і обговорити ситуацію в регіоні. Про це повідомляє газета El Mundo.

«Наша пропозиція щодо діалогу є щирою, незважаючи на все те, що сталося», — наводить видання цитату з листа.

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Також наголошується, що Пучдемон не прояснює у листі ситуацію з оголошенням незалежності Каталонії.

Раніше Рахой зажадав від влади Каталонії вирішити питання про незалежність до 10.00 16 жовтня.