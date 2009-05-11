Режисер: Лобода на репетиціях показує максимум 30% того, що має бути

Команда української співачки Світлани ЛОБОДИ на репетиціях до «Євробачення-2009» виступає максимум на 30% від своїх можливостей.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав режисер-постановник шоу Алан БАДОЄВ.

А.БАДОЕВ зазначив, що команда С.ЛОБОДИ поки що не задоволена рівнем підготовки до виступу. При цьому він наголосив, що це претензії не до організаторів, а до «себе, людей, які працюють на сцені і допомагають нам».

За його словами, на репетиціях С.ЛОБОДА показує максимум 30% від того, що має бути під час виступу.

«Буде краще - обіцяємо. «Євробачення» - це робота перш за все над з`єднанням команд. Я впевнений, що все буде набагато краще і всі побачать по справжньому круте шоу», - сказав він.

Окрім цього він зазначив, що з «пекельними» колесами все гаразд.

«Ми просто не розкриваємо всі секрети нашої декорації до півфіналу. Навіщо показувати все, що ми маємо зараз. Зараз ми показуємо свого артиста і те, як він працює на 20%», - сказав А.БАДОЄВ.

Як повідомляв УНІАН, С.ЛОБОДА виступить під номером 17 в другому півфіналі "Євробачення-2009", який відбудеться 14 травня в СК "Олімпійський", з піснею «Anticrisis girl» («Антикризова дівчина»).

Під час її виступу будуть задіяні на сцені три "пекельні" колеса, на яких встановлені піротехнічні пристрої, вітродув, світлодіоди.

Сьогодні в Москві відбудеться офіційна церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2009».