Дикі кабани проти собак: криваві сільські розваги (фоторепортаж)

Індонезійський різновид кориди або родео - жорстокі сутички диких кабанів із тренованими мисливськими собаками. Захисники тварин виступають за заборону цих боїв, але це складно зробити, адже "аду багонг" (битва з кабанами) - традиція, яка глибоко вкоренилася у культурі жителів індонезійських сіл.

Бої кабанів із собаками - не тільки розвага. Організатори влаштовують прибутковий тоталізатор, а господарі мисливських собак демонструють таланти своїх вихованців, щоб потім продати їх дорожче.

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Один із таких боїв у провінції Західна Ява зафіксував фотокореспондент агентства Reuters. "Я беру участь у цих боях, щоб виросла ціна моїх собак", - розповів Агус Бадуд, господар 40 собак.

Для участі в боях мисливці ловлять диких кабанів. Поранених у боях кабанів лікують, щоб вони могли знову виступати на арені або на тренуваннях.