У Шотландії законодавчо заборонять бити дітей

У Шотландії законодавчо заборонять фізичне покарання для дітей, підтвердила місцева влада. Шотландія таким чином стане першою частиною Сполученого Королівства, де ляскання дітей буде оголошено поза законом, пише Російська служба BBC.

Міністри багато разів заявляли, що не підтримують батьків, які використовують фізичне покарання дітей, однак про плани законодавчих заборон не розповідали.

Але незабаром все зміниться - депутат парламенту від Шотландської партії зелених Джон Фінні вніс відповідний законопроект, який, як очікується, буде ухвалений - міністри шотландського уряду вже заявили, що мають намір втілювати його в життя.

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Згідно з пропозиціями Фінні, які обговорювалися все літо, діти отримають такий же правовий захист, як і дорослі.

Зараз шотландські батьки з правової точки зору можуть у своє виправдання сказати, що фізичне насильство щодо дитини було "виправданим". Хоча використовувати для фізичного покарання якісь предмети або бити дитину по голові заборонено і зараз.

Таких заборон немає в Англії, Уельсу та Північної Ірландії. Батькам дозволяється використовувати "розумне покарання".

Однак їм можуть висунути звинувачення, якщо на тілі дитини є синці, набряки, порізи, садна, подряпини, що з'явилися в результаті застосування сили. В Уельсі зараз йде консультація щодо законодавчої заборони фізичного покарання дітей.

Уповноважений з прав дитини в Англії Енн Лонгфилд назвала застарілою норму закону, при якій батьки не несуть відповідальності за фізичне покарання дітей.

"Закон потрібно змінювати у відповідності з переконаннями більшості батьків, що бити дітей не можна, і що є більш ефективні методи заохочення хорошої поведінки", - заявила вона.

З нею погодилася і дитячий омбудсмен в Уельсі Саллі Холланд, додавши, що вона розчарована тим, що правове виправдання для таких дій батьків ще існує в Сполученому Королівстві.

Фінні вніс законопроект в шотландський парламент з коментарем, що практику "виправданого покарання" необхідно зупинити і дати дітям рівний захист від насильства з дорослими.

"Ми не можемо вважати Шотландію найкращим місцем для виховання дітей, поки наш закон дає їм менше всіх у суспільстві захисту від насильства", - заявив Фінні.

Законодавчу заборону на покарання підтримала ООН, науковці та благодійні фонди і колишній шотландський уповноважений з прав дітей Том Бейлі. Законопроект Фінні підтримали шотландські поліцейські і рада округу Скоттиш-Бордерс.

Шотландське Товариство з попередження жорстокого поводження з дітьми назвало цей крок "початком шляху назустріч справедливості й рівності для дітей".

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Однак цей крок схвалили не всі. Священик вільної церкви Шотландії Девід Робертсон поскаржився на те, що через заборону навіть добрих батьків можуть звинуватити у злочині за те, що просто ляснули дитину по руці.

Некомерційна організація Be Reasonable в Уельсі збирає підписи проти законопроекту, стверджуючи, що в ньому легкий ляпас прирівнюється до побиття дітей. Ініціатори стверджують, що за допомогою закону влада втручаються в те, як батьки вважають за краще виховувати своїх дітей.

"Шотландський уряд не проти таких пропозицій, хоча це і не наша ініціатива", - заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

У відгуку шотландського уряду говориться: "Ми підтримаємо законодавчі ініціативи Джона Фінні щодо заборони всіх форм фізичних покарань".

"Ми вважаємо, що фізичне покарання може мати негативний ефект, який триває більше, ніж фізичний біль. Ми підтримуємо позитивне виховання", - заявили шотландські влади.

Трудова партія Шотландії назвала заборону правильною.

На підтримку своєї ініціативи Фінні додав, що фізичне покарання дітей визнано незаконним вже в 52 країнах, та його пропозиції дозволять дітям рости у здоровому середовищі і будувати міцніші відносини один з одним і з батьками.

Сполучене Королівство - одна з чотирьох європейських країн, які не запровадили законодавчу заборону фізичного покарання дітей.