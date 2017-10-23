Британський принц Гаррі і зірка серіалу "Форс-мажори" призначили дату весілля - ЗМІ

Принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл зустрічаються вже більше року, і справа у закоханих неухильно рухається до весілля. Меган відмовилася підписувати контракт на продовження серіалу «Форс-мажори», в якому вона знімалася сім сезонів поспіль. Низка видань, посилаючись на близьке до монархів джерело, оголосили, що весілля має відбутися влітку 2018 року, передає cosmo.com.ua.

Зараз всі в палаці планують урочисту подію. Принц Гаррі і Меган Маркл зустрічаються з літа минулого року. До листопада 2016-го їм вдавалося приховувати свій роман. Поки ще пара офіційно не повідомляла про заручини. Принц вже познайомив кохану з бабусею, королевою Єлизаветою ІІ, а британські ЗМІ, наближені до королівської сім'ї, твердять про швидкий переїзд Маркл в Лондон. Точна дата заручин, як і весілля тримаються в строгому секреті. За чутками, інформація стане відома після остаточного переїзду Меган в Кенсінгтонський палац у листопаді. Повідомляється, що Принц Гаррі хоче пишного весілля, як у його брата Вільяма і Кейт Міддлтон. Обвінчатися пара хоче не у Вестмінстерському абатстві, а в каплиці святого Георгія у Віндзорському замку.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше стало відомо, коли Кейт Міддлтон народить третю дитину.