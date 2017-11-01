Гага Руки-ножиці, демонічна Гросу і зубаста Хайді: чим дивували зірки на Хелловін (фото)

Весь світ відсвяткував Хелловін. Це стародавнє свято, який об'єднався з католицьким Днем всіх святих і до якого готуються не лише у Великобританії, США або Франції, а й в Україні. Звичайно, ніхто не дотримувався всіх правил, але прикрашав будинок і себе з радістю.

Традиційно шоу-бізнес чекав щорічної хеллоуинской вечірки від 44-річної моделі Хайді Клум. Вона відома тим, що придумує собі самі круті карнавальні образи, користуючись складним гримом. Не став винятком і 2017 рік. Хайді вже перетворювалася на Бетті Буп, Жінку-кішку, Джесіку Реббіт з мультфильму «Хто підставив кролика Роджера», а на цей раз настала черга перевертня з фільму 1985 року «Перевертень» з Майклом Джеєм Фоксом, поставленого в декорації з кліпу Майкла Джексона "Thriller".

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Хоча багато жартівників і блогерів передбачали виняткову популярність клоуна Пеннівайза з фільму «Воно», Адель все ж дуже вдало і зовсім несхоже обіграла цей образ. Співачка вбралася ляльковим клоуном, в костюмі якого також вгадуються індійські мотиви (досить подивитися на фотографію). Образ такого лялькового клоуна викликав лише схвалення публіки.

«Міцний горішок» Голлівуду постав перед шанувальниками у зовсім несподіваному образі – зворушливою і одночасно моторошнуватої дівчинки-близнючки з культової картини «Сяйво». До речі, повністю втілити в життя персонажів Уіллісу допоміг його помічник, який також обрав схоже мереживну сукню, перуку з каштановим волоссям і сандалі.

Леді Гага вбралася на Хеллоуїн легендарним персонажем Джонні Деппа – Едвардом Руки-ножиці.

Співачка зробила ідеальний грим, перуку і одяг теж відповідали обраному образу. А на вечірці вона випадково зустріла дівчину, яка одяглася капітаном Джеком Горобцем – іншим відомим героєм Деппа. Але, звичайно, Гага не була б собою, якби не привнесла в образ нічого свого. Її Едвард розгулював у чоботях на неймовірно високій платформі.

Українська співачка Аліна Гросу стала демоном, не на жарт перелякавши своїх шанувальників.

Так, у своєму фотоблозі Аліна поділилася дуже реалістичними знімками демонічного образу на вечірці на честь Хелловіна.