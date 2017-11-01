Навальний вирішив подати в суд на Путіна

Олексій Навальний заявив, що подасть до суду на Володимира Путіна і адміністрацію президента Росії. Приводом стали відмови місцевої влади у погодженні мітингів у різних містах країни. Про це повідомляє "Медуза".

За словами Навального, місцева влада «діэ організовано, синхронно і з явним вказівками з Москви». «Зажадаємо допитати свідків-чиновників і будемо доводити, що всі ці незаконні вказівки віддані особисто Путіним, ніхто інший просто не міг це зробити», — написав Навальний у своєму блозі.

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Навальний повідомив, що останнім часом міські адміністрації перестали узгоджувати мітинги, у зв'язку з чим вирішено проводити акції на приватній території і в приватних приміщеннях.

Перша така акція відбулася 29 жовтня в Тамбові: один з місцевих бізнесменів надав ділянку біля торгового центру. 4 листопада в Іркутську пройде мітинг, майданчик для якого надав власник меблевого центру.

Олексій Навальний збирається балотуватися в президенти Росії на виборах 2018 року. З вересня 2017-го він проводить регулярні мітинги в різних містах країни. Місцева влада, як правило, або відмовляються погоджувати акції, або пропонуэ провести їх на околицях.

У жовтні Навальний відсидів 20 діб адміністративного арешту за заклики до участі в мітингу в Нижньому Новгороді. За його словами, акція спочатку була узгоджена, але потім місцева влада переглянула своє рішення.