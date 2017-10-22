Російського опозиціонера Навального звільнили після 20 діб арешту

Російського опозиційного політика Олексія Навального звільнили зі спецприймальника після закінчення 20 діб адміністративного арешту. Про це він написав у своєму Instagram.

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Політик також повідомив, що в цей же день збирається виступити на мітингу в Астрахані.

«Привіт. Я вийшов. За 20 діб прочитав 20 книг, вивчив кілька слів на киргизькому, випив літрів 80 чаю і не менше 60 разів прослухав пісню «Дай мені слово адже я тамада» по радіо. Готовий до роботи», — написав Навальний.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Симоновський суд Москви заарештував Навального на 20 діб за пости в соціальних мережах із закликом виходити на мітинг в Нижньому Новгороді. Це вже третій раз за рік опозиціонера відправили під арешт.

Навальний був затриманий 29 вересня в під'їзді свого будинку.