Більшість американців вважають становище в США найгіршим в історії - опитування
16:37, 01 листопада 2017Світ
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59% опитаних американців вважають становище в США найгіршим в історії.
Дональд Трамп / REUTERS
Більшість американців вважають, що США перебувають на «найнижчій позначці за всю історію країни, пише The Hill.
Як випливає з даних опитування Американської психологічної асоціації, у якому взяли участь 3440 осіб, 59% опитаних американців вважають становище в США найгіршим в історії.
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63% респондентів також висловили стурбованість з приводу майбутнього Сполучених Штатів, причому серед прихильників Демократичної партії таких було 73%, а серед прихильників Республіканців – 56%.
Раніше повідомлялося, що більше половини американців схвалили посилення правил носіння зброї.
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