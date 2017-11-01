Більшість американців вважають становище в США найгіршим в історії - опитування

Більшість американців вважають, що США перебувають на «найнижчій позначці за всю історію країни, пише The Hill.

Як випливає з даних опитування Американської психологічної асоціації, у якому взяли участь 3440 осіб, 59% опитаних американців вважають становище в США найгіршим в історії.

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63% респондентів також висловили стурбованість з приводу майбутнього Сполучених Штатів, причому серед прихильників Демократичної партії таких було 73%, а серед прихильників Республіканців – 56%.

Раніше повідомлялося, що більше половини американців схвалили посилення правил носіння зброї.