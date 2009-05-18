Потужний вибух у Єгипті

Пізно ввечері в неділю на збройовому складі неподалік єгипетського міста Ісмаїлія, розташованого на схід від Каїра, стався потужний вибух.

Як повідомляє «Рейтер», за даними джерел агентства, а також телеканалу "Аль-Арабія", вибух на військовій базі Абу-Султан, де розташовується склад, привів до жертв. У той же час інші джерела заперечують наявність загиблих і повідомляють тільки про поранених. За даними "Аль-Арабії", причини вибуху поки що невідомі, проте версія теракту не є пріоритетною.

Незабаром після вибуху дороги до місця події були перекриті бронетранспортерами. Міністерство внутрішніх справ Єгипту заявило, що йому нічого не відомо про інцидент, зазначає «Лента.ру».