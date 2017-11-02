Російські кібервійська розкручують ідею незалежності Шотландії - The Telegraph

Сенатор США Ангус Кінг заявив, що російські кібервійська створюють в Шотландії базу для просування другого референдуму про незалежність. Про це повідомляє The Telegraph.

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Під час слухань у Вашингтоні про втручання Росії у президентські вибори в США Кінг підкреслив, що Шотландія також знаходиться в списку цілей Кремля.

Сенатор заявив, що США знають про причетність росіян до виборів у Франції, Німеччині, а також до сепаратизму в Іспанії. "Я розумію, що вони взялися за роботу в Шотландії", – зазначив Кінг.

За його словами, Росія "не зупинилася і не зупиниться".

У 2014 році 55% жителів Шотландії проголосували за те, щоб залишитися у складі Сполученого Королівства.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2017 року перший міністр Шотландії подала британському прем'єру запит про проведення нового референдуму про незалежність Шотландії – до весни 2019 року.