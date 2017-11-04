Секс-скандал у Голлівуді: поліція знайшла підстави для арешту Вайнштейна

У Нью-Йорку поліція готується до арешту продюсера Харві Вайнштейна, який став фігурантом секс-скандалу. Про це повідомляє Page Six, передає 112.ua.

Раніше актриса Пас де ла Уерта звинуватила Вайнштейна у подвійному зґвалтуванні. Коментуючи ці звинувачення, глава детективного відділу поліції Нью-Йорка Роберт Бойс повідомив, що тепер у правоохоронців з'явилися достатні підстави для арешту продюсера.

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"Вона досить докладно і детально розповіла нам про ці випадки. Після цього ми почали шукати підтвердження - це сталося сім років тому - і ми знайшли підтвердження", - сказав Бойс.

Зараз Вайнштейн знаходиться в штаті Арізона. За словами Бойса, якби продюсер був у Нью-Йорку, то його б уже заарештували. Однак поки правоохоронці займуться збором додаткових доказів.

Нагадаємо, раніше десятки жінок, в основному актрис, звинуватили в сексуальних домаганнях продюсера Харві Вайнштейна. В результаті скандалу Вайнштейн втратив посаду в створеній ним же компанії.