"Райський" скандал: пов'язані з Кремлем структури інвестували у Facebook і Twitter

03:51, 06 листопада 2017
Світ
654 0

Пов'язані з Мільнером компанії виявилися в підсумку власниками приблизно 8% акцій Facebook і 5% акцій Twitter. Ці частки були продані кілька років тому.

Ілюстрація / REUTERS

За інвестиціями бізнесмена Юрія Мільнера в Facebook і Twitter стояли пов'язані з російською владою структури.

Це випливає з документів Paradise Papers, отриманих Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) і опублікованих The New York Times, передає Дождь.

«За інвестиціями Мільнера в Facebook і Twitter стояли сотні мільярдів доларів від Кремля», — пише газета.

Читайте такожParadise Papers: королева Великої Британії інвестувала в офшори 10 мільйонів фунтів

За даними ICIJ, за інвестиціями в Twitter, зокрема, стояв банк ВТБ. У 2011 році, як випливає з паперів, керований Мільнером інвестиційний фонд DST отримав від банку 191 мільйон доларів і вклав їх в Twitter. У досьє також йдеться, що одну зі структур фонду Мільнера приблизно в той же час фінансувала офшорна компанія Kanton, яка, в свою чергу, отримувала інвестиції «Газпром інвестхолдингу».

«І хоча неясно, коли саме Кантон отримала частку в структурі DST, вона отримала 197 мільйонів доларів у формі позик від „Газпром інвестхолдингу“ за три місяці до того, як Facebook анонсувала першу угоду з Мільнером», - пише The New York Times.

Мільнер в коментарі виданню назвав ці операції комерційними. «Ми отримуємо гроші, і ми вкладаємо їх у Facebook і Twitter», — заявив він. Він зазначив, що не знав про використання «Газпром інвестхолдингом» державних російських грошей для фінансування угоди. ВТБ в коментарі газеті заявили, що пов'язані з Twitter транзакції носили «суто фінансовий характер» і що банк «ніколи не проводив якісь політично мотивовані угоди».

Пов'язані з Мільнером компанії виявилися в підсумку власниками приблизно 8% акцій Facebook і 5% акцій Twitter. Ці частки були продані кілька років тому, нагадує The New York Times. При цьому одна з нещодавніх інвестицій Мільнера - «компанія, що працює в сфері нерухомості, була заснована і частково належить зятю президента Трампа та його раднику Джареду Кушніру», - відзначає газета.

Нагадаємо, у неділю, 5 листопада, міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів - "Райські досьє" (Paradise Papers).

Репортери, які входять до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, викрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши близько 13,4 мільйона секретних документів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Paradise Papers: новий офшорний скандал
Теги: #офшорний скандал#Paradise Papers#Росія інвестує в Facebook