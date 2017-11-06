"Райський" скандал: пов'язані з Кремлем структури інвестували у Facebook і Twitter

За інвестиціями бізнесмена Юрія Мільнера в Facebook і Twitter стояли пов'язані з російською владою структури.

Це випливає з документів Paradise Papers, отриманих Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) і опублікованих The New York Times, передає Дождь.

«За інвестиціями Мільнера в Facebook і Twitter стояли сотні мільярдів доларів від Кремля», — пише газета.

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За даними ICIJ, за інвестиціями в Twitter, зокрема, стояв банк ВТБ. У 2011 році, як випливає з паперів, керований Мільнером інвестиційний фонд DST отримав від банку 191 мільйон доларів і вклав їх в Twitter. У досьє також йдеться, що одну зі структур фонду Мільнера приблизно в той же час фінансувала офшорна компанія Kanton, яка, в свою чергу, отримувала інвестиції «Газпром інвестхолдингу».

«І хоча неясно, коли саме Кантон отримала частку в структурі DST, вона отримала 197 мільйонів доларів у формі позик від „Газпром інвестхолдингу“ за три місяці до того, як Facebook анонсувала першу угоду з Мільнером», - пише The New York Times.

Мільнер в коментарі виданню назвав ці операції комерційними. «Ми отримуємо гроші, і ми вкладаємо їх у Facebook і Twitter», — заявив він. Він зазначив, що не знав про використання «Газпром інвестхолдингом» державних російських грошей для фінансування угоди. ВТБ в коментарі газеті заявили, що пов'язані з Twitter транзакції носили «суто фінансовий характер» і що банк «ніколи не проводив якісь політично мотивовані угоди».

Пов'язані з Мільнером компанії виявилися в підсумку власниками приблизно 8% акцій Facebook і 5% акцій Twitter. Ці частки були продані кілька років тому, нагадує The New York Times. При цьому одна з нещодавніх інвестицій Мільнера - «компанія, що працює в сфері нерухомості, була заснована і частково належить зятю президента Трампа та його раднику Джареду Кушніру», - відзначає газета.

Нагадаємо, у неділю, 5 листопада, міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів - "Райські досьє" (Paradise Papers).

Репортери, які входять до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, викрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши близько 13,4 мільйона секретних документів.