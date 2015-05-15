Бізнесмен порадив Порошенку купити акції Facebook

Про це заявив блогер, бізнесмен, президент міжнародної корпорації «Гранд» Володимир Співаковський, коментуючи звернення президента Петра Порошенка до засновника Facebook Марку Цукербергу.

«Тут не допоможе паніка і докори. Просто треба знати історію питання. Справа не в Цукербергу та його ставленні до нас. Facebook — це величезна публічна американська компанія зі своїми порядками. Однією з внутрішніх умов у неї — не розширювати число акціонерів. Але ось в січні 2009 року з великими труднощами і через дуже впливових посередників, після багаторазових відмов у зустрічах російський олігарх Мільнер таки познайомився з Марком Цукербергом. І 26 травня 2009 року було підписано угоду, за якою його компанія DST за 200 млн доларів США купила 1,96 % акцій Facebook», — написав Співаковський в Facebook.

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За його словами, Мільнер «окупував» весь «срсрський» територіальний сегмент ринку з управлінням з Дубліну. «Тому тепер треба не просити, принижуватися або нарікати на долю, а просто купити акції Facebook, і мати деякий вплив», - написав він.

Співаковський зазначив, що така ж ситуація в України з «Євроньюс». «Поки там була лише частка акцій у Росії, вони говорили на свою користь. Коли ми зробили свій внесок, то тепер маємо свою частину ефіру, і баланс трохи вирівнявся. Хоча і не так, як хотілося б», — зазначив він.