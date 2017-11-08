Назване найвідвідуваніше іноземцями місто світу в 2017 році

Гонконг зайняв перше місце в рейтингу найпопулярніших міст у 2017 році серед іноземних мандрівників. Так, за дев'ять місяців його відвідали близько 25,7 млн осіб, що, однак, нижче на 3,2% порівняно з 2016 роком.

Про це йдеться в доповіді аналітичної компанії Euromonitor International, пише ABC News.

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У трійці найбільш відвідуваних міст також виявилися Бангкок (близько 23 млн осіб), Лондон (19,8 млн осіб). У десятку також потрапили Сінгапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шеньчжень і Куала-Лумпур.

Euromonitor International - британська аналітична компанія, що проводить дослідження і аналіз продуктів і послуг. Рейтинг найбільш популярних міст складається щорічно протягом 10 років на підставі даних з 100 країн світу. Аналітики EI враховують дані про мандрівників, які провели в тому чи іншому місті більше 24 годин, незалежно від мети візиту.