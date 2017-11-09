У Ватикані з наступного року заборонять продаж сигарет

Папа Римський Франциск прийняв рішення з 2018 року заборонити продаж сигарет у Ватикані, повідомляє kommersant.ru з посиланням на La Repubblica.

Читайте такожПапа Римський травмувався під час візиту до Колумбії (відео)Причиною заборони, за словами прес-секретаря Папи Римського Грега Берка, послужило те, що «Святий престол не може заохочувати діяльність, яка свідомо шкодить здоров'ю».

«Незважаючи на те, що сигарети, які продаються як діючим, так і тим, які вийшли на пенсію співробітникам Ватикану за зниженою ціною, складають частину доходу Святого престолу, ніякий прибуток не може бути виправданий, якщо він ставить під загрозу життя людей», - додав Берк.

Продаж цигарок, за даними розслідувань італійських ЗМІ, приносить Ватикану близько €10 млн на рік і є другим по значущості джерелом поповнення бюджету після безмитної торгівлі паливом.

В даний час продаж сигарет у Ватикані дозволений тільки співробітникам та деяким іншим категоріям осіб, не більше п'яти блоків на людину в місяць. Однак куплені таким чином сигарети часто перепродаються в Італію, де їх вартість значно вища.