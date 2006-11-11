Мороз про СОТ: багато програємо, але програємо ще більше...

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ прогнозує остаточне прийняття парламентом всіх законів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі, наприкінці листопада.

Про це О.МОРОЗ заявив у вечірньому прямому ефірі на телеканалі ICTV.

“Ми наступного тижня розглянемо решту законів у першому читанні, частину – у другому читанні. І я сподіваюсь, що це вдасться зробити – на наступному пленарному тижні вкінці листопада ми приймемо остаточно всі закони”, - сказав, зокрема, О.МОРОЗ.

Підкресливши “надзвичайну гострість” окремих законопроектів щодо СОТ, а також недосконалість деяких умов, на яких раніше Україною з іншими державами укладалися двосторонні протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг, О.МОРОЗ, водночас, зазначив: “Ми можемо багато в чому програти, вступивши в СОТ. Але ми ще більше програємо, як не вступимо вчасно. І тому я розумію, що це - курс, який ми повинні пройти”.