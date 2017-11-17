У Пентагоні назвали умови для переговорів між США і КНДР

Можливість переговорів між США та Північною Кореєю існує у випадку відмови останньої від випробувань і розробки ядерної та ракетної програм.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає Reuters.

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"У разі, якщо вони припинять випробування, припинять розробку, зупинять експорт озброєнь - тоді з'явиться можливість для розмови", - заявив Меттіс.

Він також зазначив, що США пильно моніторять, чому в КНДР не було ракетних запусків останнім часом, але відмовився називати можливі причини цього.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп попередив Північну Корею, що світ не стерпить її «ядерного шантажу», і пообіцяв влаштувати всесвітню кампанію «максимального тиску» на Пхеньян, зокрема, з боку Китаю.